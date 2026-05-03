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WKN DE: A2PT5R / ISIN: US05589G1022

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03.05.2026 07:01:06

Ausblick: BRP Group A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

BRP Group A wird am 04.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 11 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,629 USD. Dies würde einem Zuwachs von 214,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem BRP Group A 0,200 USD je Aktie vermeldete.

BRP Group A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 524,1 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 26,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 413,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,00 USD im Vergleich zu -0,500 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 2,01 Milliarden USD, gegenüber 1,50 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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