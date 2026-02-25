BRP Grou a Aktie

WKN DE: A2PT5R / ISIN: US05589G1022

25.02.2026 07:01:06

Ausblick: BRP Group A präsentiert Quartalsergebnisse

BRP Group A veröffentlicht am 26.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

10 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,288 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,310 USD erwirtschaftet worden.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,68 Prozent auf 351,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 329,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,66 USD, gegenüber -0,390 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,51 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,39 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

