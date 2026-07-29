Ausblick: BRP Group A veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

BRP Group A wird am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,471 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BRP Group A noch ein Verlust pro Aktie von -0,050 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 29,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 492,3 Millionen USD gegenüber 378,8 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

11 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,02 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,500 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,01 Milliarden USD, gegenüber 1,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at