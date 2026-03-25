BRP Aktie
WKN DE: A1WZCD / ISIN: CA05577W2004
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25.03.2026 07:01:06
Ausblick: BRP stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
BRP gibt am 26.03.2026 die Zahlen für das am 31.01.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 18 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,04 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BRP noch ein Verlust pro Aktie von -3,000 CAD in den Büchern gestanden.
17 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 2,34 Milliarden CAD – das würde einem Zuwachs von 11,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,10 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 21 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,03 CAD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -2,890 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 21 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,32 Milliarden CAD, gegenüber 7,83 Milliarden CAD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
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