BRP Aktie
WKN DE: A1WZCD / ISIN: CA05577W2004
|
27.05.2026 07:01:06
Ausblick: BRP zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
BRP stellt am 28.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Schnitt gehen 18 Analysten von einem Gewinn von 1,15 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,06 CAD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll BRP im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,12 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 18 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,85 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 14,58 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,42 CAD im Vergleich zu 3,99 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich bei 9,01 Milliarden CAD, gegenüber 8,44 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BRP Inc Subord.Voting When Issued
|
07:01
|Ausblick: BRP zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.05.26
|Erste Schätzungen: BRP stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
25.03.26
|Ausblick: BRP stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
11.03.26
|Erste Schätzungen: BRP verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
03.12.25
|Ausblick: BRP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)