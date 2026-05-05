Ausblick: Bruker stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bruker wird am 06.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,230 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 109,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,110 USD erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll Bruker nach den Prognosen von 13 Analysten im Schnitt 796,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 801,4 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,11 USD im Vergleich zu -0,150 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 3,58 Milliarden USD, gegenüber 3,44 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at