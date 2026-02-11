Bruker Aktie
WKN: 813534 / ISIN: US1167941087
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: Bruker vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Bruker wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,650 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 622,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,090 USD erwirtschaftet wurden.
Das vergangene Quartal soll Bruker mit einem Umsatz von insgesamt 962,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 979,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,77 Prozent verringert.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,88 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,760 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 3,42 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 3,37 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.at
