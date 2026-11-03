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03.11.2026 07:01:06

Ausblick: Bruker veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bruker äußert sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

13 Analysten schätzen, dass Bruker für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,419 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,410 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 11 Analysten ein Plus von 0,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 865,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 860,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,12 USD im Vergleich zu -0,150 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 3,56 Milliarden USD, gegenüber 3,44 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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