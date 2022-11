Ausblick: Bruker zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Bruker lädt am 03.11.2022 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,553 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,630 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 610,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 0,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 608,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,29 USD im Vergleich zu 2,10 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich bei 2,50 Milliarden USD, gegenüber 2,42 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at