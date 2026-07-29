Ausblick: Brunswick legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Brunswick wird am 30.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

17 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,19 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,890 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 17 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,20 Prozent auf 1,52 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,32 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,080 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,75 Milliarden USD, gegenüber 5,36 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at