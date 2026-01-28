Ausblick: Brunswick öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Brunswick wird am 29.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

19 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,571 USD aus. Im letzten Jahr hatte Brunswick einen Verlust von -1,240 USD je Aktie eingefahren.

18 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,21 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,15 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,26 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,93 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 20 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 5,24 Milliarden USD, gegenüber 5,24 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at