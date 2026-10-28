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WKN: 850531 / ISIN: US1170431092

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Brunswick präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Brunswick gibt am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,35 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -3,590 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

15 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,46 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 6,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,55 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,080 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 17 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 5,74 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,36 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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