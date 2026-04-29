Ausblick: Brunswick zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Brunswick lässt sich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Brunswick die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,441 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,300 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 18 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,32 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 8,25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Brunswick einen Umsatz von 1,22 Milliarden USD eingefahren.

Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,25 USD, gegenüber -2,080 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 5,72 Milliarden USD im Vergleich zu 5,36 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at