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29.10.2026 07:01:06

Ausblick: BTG Hotels (Group) informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

BTG Hotels (Group) wird am 30.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,285 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,320 CNY je Aktie erzielt worden.

BTG Hotels (Group) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,00 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 5,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,12 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,783 CNY aus, während im Vorjahreszeitraum 0,730 CNY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,53 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,59 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net

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