BTG Hotels Aktie

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WKN: 938289 / ISIN: CNE0000012Q3

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28.08.2026 07:01:06

Ausblick: BTG Hotels (Group) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

BTG Hotels (Group) lädt am 29.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass BTG Hotels (Group) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,220 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,230 CNY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 0,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,90 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,90 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Schätzungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,849 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,730 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 7,76 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 7,59 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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