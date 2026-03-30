BTG Hotels Aktie
WKN: 938289 / ISIN: CNE0000012Q3
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30.03.2026 07:01:06
Ausblick: BTG Hotels (Group) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
BTG Hotels (Group) lädt am 31.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,081 CNY je Aktie gegenüber 0,070 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll BTG Hotels (Group) 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,85 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte BTG Hotels (Group) 1,86 Milliarden CNY umsetzen können.
16 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,764 CNY je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,720 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 16 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 7,67 Milliarden CNY, gegenüber 7,73 Milliarden CNY im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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