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WKN: 938289 / ISIN: CNE0000012Q3

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: BTG Hotels (Group) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

BTG Hotels (Group) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,115 CNY gegenüber 0,130 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll BTG Hotels (Group) 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,75 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte BTG Hotels (Group) 1,77 Milliarden CNY umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,831 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,730 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 7,79 Milliarden CNY, gegenüber 7,59 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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