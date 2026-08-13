BTS Group A b Aktie
WKN: 675796 / ISIN: SE0000805426
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: BTS Group A B legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
BTS Group A B wird am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,65 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei BTS Group A B noch ein Gewinn pro Aktie von 2,03 SEK in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 711,7 Millionen SEK – das wäre ein Abschlag von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 720,6 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 11,13 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,89 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,75 Milliarden SEK, gegenüber 2,70 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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