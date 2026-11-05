BTS Group A b Aktie

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WKN: 675796 / ISIN: SE0000805426

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05.11.2026 07:01:06

Ausblick: BTS Group A B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

BTS Group A B wird am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,16 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 68,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,690 SEK erwirtschaftet wurden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 625,7 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 678,3 Millionen SEK aus.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 10,37 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 6,89 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,92 Milliarden SEK, gegenüber 2,70 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net

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