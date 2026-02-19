BTS Group A b Aktie
WKN: 675796 / ISIN: SE0000805426
|
19.02.2026 07:01:06
Ausblick: BTS Group A B stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
BTS Group A B lässt sich am 20.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird BTS Group A B die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,10 SEK gegenüber 4,30 SEK im Vorjahresquartal.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 718,0 Millionen SEK – das wäre ein Abschlag von 9,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 796,5 Millionen SEK umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,74 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 19,93 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,71 Milliarden SEK, gegenüber 2,80 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
