Bufab AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41BGQ / ISIN: SE0025010671

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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: Bufab Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Bufab Registered wird am 23.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,11 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Bufab Registered 0,960 SEK je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 1,23 Prozent auf 2,21 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Bufab Registered noch 2,18 Milliarden SEK umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,32 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,30 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 8,60 Milliarden SEK, gegenüber 8,07 Milliarden SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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