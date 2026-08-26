Ausblick: Build-A-Bear Workshop präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Build-A-Bear Workshop äußert sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,645 USD gegenüber 0,940 USD im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Build-A-Bear Workshop in dem im Juli abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 2,76 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 120,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 124,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,03 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,99 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 539,2 Millionen USD, gegenüber 529,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at