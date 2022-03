Ausblick: Build-A-Bear Workshop stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Build-A-Bear Workshop wird am 10.03.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2022 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,920 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 61,40 Prozent erhöht. Damals waren 0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 129,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 38,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 93,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 2,33 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -1,650 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 411,4 Millionen USD, gegenüber 255,3 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at