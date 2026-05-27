Ausblick: Build-A-Bear Workshop stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Build-A-Bear Workshop lädt am 28.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.04.2026 endete.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,758 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Build-A-Bear Workshop noch 1,17 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 0,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 129,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 128,4 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,86 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,99 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 553,9 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 529,8 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at