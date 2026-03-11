Build-A-Bear Workshop Aktie
WKN: A0DK8F / ISIN: US1200761047
|
11.03.2026 07:01:06
Ausblick: Build-A-Bear Workshop zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Build-A-Bear Workshop wird am 12.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 5 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,23 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Build-A-Bear Workshop noch ein Gewinn pro Aktie von 1,62 USD in den Büchern gestanden.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 3,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 150,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Build-A-Bear Workshop für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 155,7 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,95 USD aus, während im Fiskalvorjahr 3,80 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 535,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 496,4 Millionen USD.
Redaktion finanzen.at
