WKN: A0ER15 / ISIN: US12008R1077

16.02.2026 07:01:10

Ausblick: Builders Firstsource legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Builders Firstsource wird am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,31 USD aus. Im letzten Jahr hatte Builders Firstsource einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie eingefahren.

21 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 3,45 Milliarden USD gegenüber 3,82 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 9,57 Prozent.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,05 USD, gegenüber 9,06 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 15,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 16,40 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Börse aktuell - Live Ticker

ATX fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legt zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendiert. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

