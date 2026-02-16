Builders Firstsource Aktie
WKN: A0ER15 / ISIN: US12008R1077
|
16.02.2026 07:01:10
Ausblick: Builders Firstsource legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Builders Firstsource wird am 17.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,31 USD aus. Im letzten Jahr hatte Builders Firstsource einen Gewinn von 1,65 USD je Aktie eingefahren.
21 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 3,45 Milliarden USD gegenüber 3,82 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 9,57 Prozent.
Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,05 USD, gegenüber 9,06 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 15,28 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 16,40 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
