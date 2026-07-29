Ausblick: Builders Firstsource präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Builders Firstsource präsentiert in der am 30.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 21 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,26 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Builders Firstsource 1,66 USD je Aktie erwirtschaftet.

23 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 3,92 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 7,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,23 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,16 USD je Aktie, gegenüber 3,89 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 23 Analysten durchschnittlich bei 14,78 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 15,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at