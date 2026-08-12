Ausblick: Bullish legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Bullish lädt am 13.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 9 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,088 USD. Dies würde einer Verringerung von 90,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Bullish 0,950 USD je Aktie vermeldete.

10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 56,53 Prozent auf 87,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 55,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,537 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -5,990 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 364,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 286,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at