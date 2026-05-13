Ausblick: Bullish mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Bullish wird am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,154 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -1,520 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten ein Minus von 99,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 94,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 80,24 Milliarden USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,673 USD aus. Im Vorjahr waren -5,990 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 386,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 244,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at