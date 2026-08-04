Bumble Aktie
WKN DE: A2QMTA / ISIN: US12047B1052
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Bumble legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Bumble lädt am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,250 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -2,450 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Minus von 15,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 210,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 248,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 11 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,05 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -5,950 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 843,9 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 965,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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