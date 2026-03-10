Ausblick: Bumble präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bumble wird am 11.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

10 Analysten schätzen, dass Bumble für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,235 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten ein Minus von 15,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 221,4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 261,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,915 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -4,610 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 15 Analysten durchschnittlich auf 962,9 Millionen USD, gegenüber 1,07 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at