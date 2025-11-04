Ausblick: Bumble zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bumble wird am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

13 Analysten schätzen, dass Bumble für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,340 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -5,110 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 244,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 10,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 273,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 14 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,818 USD, gegenüber -4,610 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt 973,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 1,07 Milliarden USD generiert worden waren.

