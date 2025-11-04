Ausblick: Bunge Global gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Bunge Global wird sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,94 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Bunge Global noch ein Gewinn pro Aktie von 1,56 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Bunge Global im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 14,73 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,91 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 14,10 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 9 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,41 USD, gegenüber 7,99 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 72,60 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 53,11 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at