Bunge Global Aktie
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: Bunge Global verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Bunge Global wird sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,81 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,36 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal soll Bunge Global im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 22,61 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 6 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,55 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 66,92 Prozent gesteigert.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,37 USD, gegenüber 7,99 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 68,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 53,11 Milliarden USD generiert wurden.
Analysen zu Bunge Global AG
