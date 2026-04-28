Ausblick: Bunge Global verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Bunge Global wird am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,883 USD je Aktie gegenüber 1,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 100,80 Prozent auf 23,38 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Bunge Global noch 11,64 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,48 USD im Vergleich zu 4,91 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 92,95 Milliarden USD, gegenüber 70,33 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at