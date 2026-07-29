Ausblick: Bunge Global veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bunge Global veröffentlicht am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,97 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,61 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 78,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 22,81 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 12,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,42 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,91 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 91,41 Milliarden USD, gegenüber 70,33 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at