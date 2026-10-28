Ausblick: Bunge Global veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Bunge Global wird am 29.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

Im Schnitt gehen 9 Analysten von einem Gewinn von 2,41 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,840 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 23,28 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 5,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,15 Milliarden USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 9,42 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 4,91 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 92,58 Milliarden USD, gegenüber 70,33 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at