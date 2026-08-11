Burcon NutraScience Aktie

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WKN DE: A412WU / ISIN: CA1208313009

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Burcon NutraScience gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Burcon NutraScience lädt am 12.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von -0,070 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 74,07 Prozent erhöht. Damals waren -0,270 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,9 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 458,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,3 Millionen CAD in den Büchern standen.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,090 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,120 CAD vermelden können. Auf der Umsatzseite beläuft sich die Erwartung von 1 Analyst auf 11,6 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 2,3 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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