Burcon NutraScience Aktie
WKN DE: A412WU / ISIN: CA1208313009
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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: Burcon NutraScience gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Burcon NutraScience veröffentlicht am 16.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal -0,170 CAD. Dies würde einen Gewinn von 39,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Burcon NutraScience -0,280 CAD je Aktie vermeldete.
Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,0 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 455,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,4 Millionen CAD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,760 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -1,120 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,8 Millionen CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,3 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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