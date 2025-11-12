Burcon NutraScience Aktie
WKN DE: A412WU / ISIN: CA1208313009
|
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Burcon NutraScience legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Burcon NutraScience wird am 12.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von -0,050 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 84,85 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,330 CAD je Aktie erzielt worden waren.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 0,5 Millionen CAD – ein Plus von 1150,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Burcon NutraScience 0,0 Millionen CAD erwirtschaften konnte.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -6,790 CAD, wohingegen im Vorjahr noch -1,060 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,3 Millionen CAD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 0,4 Millionen CAD waren.
Redaktion finanzen.at
