Ausblick: Burcon NutraScience verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Burcon NutraScience wird sich am 11.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,000 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Burcon NutraScience einen Verlust von -0,200 CAD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 1,0 Millionen CAD aus – eine Steigerung von 1566,67 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Burcon NutraScience einen Umsatz von 0,1 Millionen CAD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Verlust je Aktie von -0,070 CAD, gegenüber -1,060 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 3,2 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 0,4 Millionen CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at