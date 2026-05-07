Burford Capital Aktie
WKN DE: A2QE5M / ISIN: GG00BMGYLN96
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07.05.2026 07:01:06
Ausblick: Burford Capital legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Burford Capital wird am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,180 USD aus. Im letzten Jahr hatte Burford Capital einen Gewinn von 0,110 GBP je Aktie eingefahren.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 2 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 136,1 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 89,0 Millionen GBP erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,850 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,210 GBP erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 615,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 297,1 Millionen GBP waren.
Redaktion finanzen.at
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