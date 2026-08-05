Ausblick: Burford Capital öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Burford Capital wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,077 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Burford Capital in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 43,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 103,1 Millionen USD im Vergleich zu 182,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -6,725 USD, gegenüber 0,280 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf -1.286,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 391,6 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at