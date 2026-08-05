Burford Capital Aktie
WKN DE: A2QE5M / ISIN: GG00BMGYLN96
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Burford Capital öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Burford Capital wird sich am 06.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,077 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,390 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Burford Capital in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 43,58 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 103,1 Millionen USD im Vergleich zu 182,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -6,725 USD, gegenüber 0,280 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf -1.286,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 391,6 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Burford Capital Limited Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: Burford Capital öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
07.05.26
|Ausblick: Burford Capital legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
25.02.26
|Ausblick: Burford Capital zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
12.02.26
|Erste Schätzungen: Burford Capital stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Burford Capital Limited Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Burford Capital Limited Registered Shs
|3,81
|2,69%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.