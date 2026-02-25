Ausblick: Burford Capital zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Burford Capital wird am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,369 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Burford Capital -0,050 GBP je Aktie erwirtschaftet.

Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 179,1 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 84,7 Millionen GBP im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,996 USD je Aktie, gegenüber 0,520 GBP je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 581,9 Millionen USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 437,9 Millionen GBP in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at