Ausblick: Burford Capital zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Burford Capital wird am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,092 USD gegenüber -0,090 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 73,17 Prozent auf 109,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 63,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -6,819 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,280 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt -1.289,9 Millionen USD, gegenüber 391,6 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net