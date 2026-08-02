Burger King India Aktie
WKN DE: A2QMDU / ISIN: INE07T201019
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02.08.2026 07:01:06
Ausblick: Burger King India vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Burger King India wird am 03.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,400 INR. Dies würde einen Gewinn von 44,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Burger King India -0,720 INR je Aktie vermeldete.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 12,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 7,84 Milliarden INR gegenüber 6,98 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,626 INR, gegenüber -3,190 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 32,04 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 28,23 Milliarden INR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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