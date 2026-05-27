Burlington Stores Aktie
WKN DE: A1W54Y / ISIN: US1220171060
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27.05.2026 07:01:06
Ausblick: Burlington Stores stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Burlington Stores wird am 28.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorstellen.
In Sachen EPS gehen 19 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,80 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Burlington Stores noch 1,58 USD je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend erwarten 17 Analysten einen Zuwachs von 11,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,80 Milliarden USD gegenüber 2,50 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,49 USD im Vergleich zu 9,51 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 16 Analysten durchschnittlich bei 12,72 Milliarden USD, gegenüber 11,55 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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