Ausblick: Burlington Stores veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Burlington Stores wird am 05.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.01.2026 abgelaufen ist.

18 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 4,75 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 4,02 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 9,18 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,58 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,28 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 18 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,77 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 7,80 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 11,50 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 10,62 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at