Business First Bancshares Aktie

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WKN DE: A2JPJ4 / ISIN: US12326C1053

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26.04.2026 07:01:06

Ausblick: Business First Bancshares gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Business First Bancshares stellt am 27.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,686 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Business First Bancshares ein EPS von 0,650 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Minus von 27,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 91,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 125,5 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,79 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 376,3 Millionen USD, gegenüber 512,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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