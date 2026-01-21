Ausblick: Business First Bancshares stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Business First Bancshares wird am 22.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,708 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 38,82 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,510 USD je Aktie erzielt worden waren.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 36,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 127,8 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Business First Bancshares für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 81,4 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,74 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,26 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 318,2 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 457,8 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at